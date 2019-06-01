МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров пострадали при столкновении поезда с грузовиков в Адыгее, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел около 15.00 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар потушили.

"Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар", — говорится в сообщении.