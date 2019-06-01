МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Задержки в выдаче багажа в московском аэропорту "Шереметьево" стали следствием пиковой нагрузки в высокий туристический сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа. Знакомый с ситуацией источник поздно вечером сообщил РИА Новости, что проблемы в терминалах D, E и F еще не решены.

"В настоящее время в международном аэропорту "Шереметьево" фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", — сказал собеседник агентства.

"При этом система обработки и транспортировкам багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме", — добавил он.

Собеседник отметил, что службы аэропорта принимают меры для ускорения выдачи задержанного багажа.

"В ближайшие время прогнозируется стабилизация ситуации. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства", — добавил собеседник агентства.