МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 2 июня в связи с киносъемками, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Улица Россолимо от дома 11 до дома 17, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от дома 13 строение 1 до дома 10 строение 1 будут полностью перекрыты 2 июня с 09.00 до 14.00 в связи со съемками кинофильма", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот день с 14.00 до 20.00 будет полностью перекрыт участок пересечения переулка Хользунова и улицы Россолимо.