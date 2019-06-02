ДУБАЙ, 2 июн /ПРАЙМ/. Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что разрешение на возобновление полетов Boeing 737 Max вряд ли будет получено до конца текущего года, сообщает в воскресенье эмиратское издание Arabian Business.

"Следует ожидать задержки от регуляторов — в Канаде, Европе, Китае… Понадобится время, чтобы этот самолет вновь начал летать. Если это произойдет до Рождества, то я сильно удивлюсь", — заявил Кларк на ежегодной конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Сеуле.

Авиакомпания Emirates не использует Boeing 737 Max, однако она тесно сотрудничает с бюджетным перевозчиком Flydubai, которому пришлось поставить на прикол 14 новых самолетов этого типа. Авиакомпания Flydubai также является вторым по величине заказчиком Boeing 737 Max с контрактом на поставку 250 самолетов.

"Boeing должен принять тот факт, что независимо от того, насколько хорошо, по их мнению, они исправили самолет, ничего не получится, если они не заручаться поддержкой всех регуляторов",- отметил президент Emirates.

В марте Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.