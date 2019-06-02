МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" в воскресенье снова столкнулся с проблемами при выдаче багажа, в пиковые вечерние часы ждать чемоданы приходилось от 40 минут до 1,5 часов, хотя по сравнению с субботой ситуация улучшилась, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В "Шереметьево" в субботу наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта объясняла их пиковой нагрузкой в туристический сезон. Источник сообщал РИА Новости в субботу, что проблемы были в терминалах D, E и F.

"Сегодня время выдачи багажа в пиковые вечерние часы составляло от 40 минут до 1 часа 30 минут. Среднее ожидание около часа. Ситуация улучшилась по сравнению со вчера", — сообщил источник в воскресенье.

Собеседник добавил, что в основном задержки имели место в терминале D.

По словам источника, норматив предусматривает, что первый чемодан после посадки самолёта при использовании телетрапа ("рукава") должен выкатываться на багажную ленту через 20 минут, без телетрапа — через 30 минут.