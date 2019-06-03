МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. "Водоходъ" заказал на приобретенной им у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) финской верфи два круизных экспедиционных судна с ледовым классом для работы в Арктике и Антарктике общей стоимостью 210 миллионов евро, рассказал журналистам председатель совета директоров круизной компании, экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard ранее на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае продала совладельцам "Водохода" эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy. ОСК получила в рамках сделки Невский ССЗ и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал Олерский.

"Да мы решили, как и предполагали, выступить сами заказчиками первых двух судов – экспедиционных круизных… Это океанские суда небольшие с ледовым классом на 150-200 пассажиров. Предполагается, что это такой немассовый бизнес, который предполагает дорогого клиента", — рассказал Олерский. Он уточнил, что каждое судно стоит 105 миллионов евро, их предполагается строить с ледовым классом IА или IА Super. Закладка планируется в первом квартале 2020 года, сдача — осенью 2021 года, работать суда будут в Арктике, Антарктике, на трассах Севморпути.

Олерский уточнил, что сейчас перед Helsinki Shipyard Oy стоит задача инвестировать в человеческий капитал, технически верфь готова к новым заказам. При этом верфь также планирует принять участие в конкурсе на создание научно-исследовательского судна для министерства науки Германии.

Кроме того, верфь интересуется созданием ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ), однако решения будут приниматься после выхода проектной документации. "Новатэк" и "Росатомфлот" в прошлом году подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее говорил, что в работу четыре ледокола на СПГ необходимо ввести к 2024 году.

"Все зависит от условий… тендерная документация выйдет… если… поймем, что это может быть коммерчески интересно, то да. Хельсинкская верфь не является верфью полного цикла… мы понимаем, что нужно искать партнера… российскую верфь, исторически это всегда был Выборг (Выборгский ССЗ – ред.), и если нам удастся наладить с ним такую хорошую добрую кооперацию, будет здорово", — добавил Олерский, уточнив, что решения о кооперации с ОСК при создании ледоколов и круизных судов будут приниматься после оценки коммерческих и санкционных рисков.