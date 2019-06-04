МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Большая часть, 90% жалоб москвичей, связанных со строительством хорд, отпадет по окончанию работ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ.

По его словам чтобы убрать огромный поток машин через центр города, сейчас идет строительство хорд. Уже построили Северо-Западную хорду, сейчас строят Южную рокаду и Северо-Восточную хорду, это огромные масштабные проекты, которые в процессе строительства вызывают недовольство у местных жителей.

"В этой ситуации есть напряжение, есть недоверие, непонимание этих проектов. После того как они будут реализованы, я думаю, что большая часть, 90% от всех вопросов, отпадет, с одной стороны, а с другой стороны, реально транспортная связанность города улучшится", — сказал Собянин.

Ранее первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов сообщил, что до конца 2019 года планируется начать строительство развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и Открытого шоссе. Активные работы на этом объекте могут развернуть с 1 октября.

Кроме того, он отметил, что также в 2020 году планируется начать строительство Юго-восточной хорды. Новая хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. На юге города дорога выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Видное, на востоке – на федеральную трассу М-7 "Волга".