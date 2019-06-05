С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. "Атомфлот" планирует подписать контракт на реализацию проекта "Портофлот-2" до конца лета, сообщил РИА Новости гендиректор компании Мустафа Кашка.

Закладка портового ледокола Росатомфлота "Обь" состоялась 27 сентября 2016 года на стапеле "Выборгский ССЗ. Судовладельцем и оператором портового ледокола является ФГУП "Атомфлот", подписавший в ноябре 2014 года комплексный контракт на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года. "Ледокол "Обь" должен стать флагманом проекта Портофлот. В марте газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что "Атомфлот" решил не заказывать портовый ледокол "Обь-2" для обслуживания проекта по сжижению газа "Арктик СПГ-2", пока не появятся результаты эксплуатации головного ледокола.

"… У меня сомнений в ледоколе нет. Скорее всего, это решение (по заказу ледокола "Обь-2" и его комплектации — ред.) уходит на весну (2020 года — ред.). Глобальный контракт будет заключен, я надеюсь, до конца лета (на проект "Портофлот 2"- ред.)",- сообщил Кашка. В состав проектов "Портофлот" входят по четыре буксира и ледокола.

"Мы вносили значительные изменения в буксиры, по второму "Портофлоту" тоже будут некоторые изменения внесены в состав (флота — ред.). "Обь-2", скорее всего, не претерпит каких-либо изменений, а вот по буксирам есть предложения по улучшению", — сказал глава "Атомфлота". Он отметил, что интерес к проекту "Портофлот" проявляют также угольщики.

Что касается сдачи головного ледокола, как сообщил гендиректор Выборгского завода Александр Соловьёв, она запланировала на сентябрь. "Шестнадцатого августа (начнутся ходовые испытания ледокола "Обь" — ред.). Месяц примерно (продлятся испытания — ред.), в сентябре сдача", — сообщил журналистам Соловьёв.

"Потенциально сейчас на рынке… неатомных восемь-десять ледоколов… Ещё даже пока никаких переговоров", — отметил Соловьёв, говоря о потенциальных заказах завода на гражданские суда. Он также уточнил, что верфь ждёт заказов на краболовные суда.

"Надеюсь, что в июне примут решение (по созданию ледокола "Обь-2" — ред.)", — добавил Соловьёв.