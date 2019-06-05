С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подпишет акт передачи Невского судостроительно-судоремонтного завода (ССЗ) в ближайшие дни, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

Корпорация в мае продала совладельцам "Водохода" свою финскую верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy. ОСК получила в рамках сделки Невский ССЗ и 35 миллионов евро.

"Подпишем передаточный акт (на Невский ССЗ — ред.), это случится в ближайшие несколько дней. Там большой объем заказов, который нужно реализовывать. Немедленных инвестиций не требуется, но пока не "нырнем" в заказы, не поймём… возможно, придётся (инвестировать в объект — ред.). Но там есть заказы Минобороны, есть заказы государственных заказчиков, есть частные заказы. Надеемся, что завод покажет нам прибыль", — сказал Рахманов.

"Там и морские, и речные суда река-море, транспортные решения для министерства обороны — достаточно богато. По "гражданке" и сухогрузы, и танкеры, танкеры для министерства обороны, морские буксиры и "спасатели", есть ещё решения, которые используются для паромных переправ. Сейчас у них заказаны восемь или десять пароходов", — рассказал Рахманов.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.