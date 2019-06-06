С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Флот проекта бизнес-чартеров на SSJ100 планируется в порядка 30 самолетов — это потенциальный объем рынка, сообщил в интервью РИА Новости зампред ВЭБа, глава "ВЭБ-Лизинга" Артем Довлатов в кулуарах ПМЭФ.

Аэропорт "Внуково", "ВЭБ-лизинг", ОАК, авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" банкира Александра Лебедева в середине февраля подписали соглашение по проекту чартерных бизнес-перевозок по России на SSJ100. Как сообщал глава ОАК Юрий Слюсарь, проект планируется запустить до конца 2019 года. На ПМЭФ Слюсарь сообщил журналистам, что на первом этапе будет передано шесть SSJ.

"Есть определенная ниша, и эту нишу может занять Superjet. (Шесть самолетов — ред.) не предел, это старт, и если программа будет успешно реализовываться, будет существенно больше. Потенциальный объем рынка на текущем этапе оценивается примерно в 30 самолетов. Сейчас идет много дискуссий вокруг Superjet, мы же стараемся найти для него перспективную нишу", — сказал Довлатов.

По словам зампреда ВЭБа, "ВЭБ-Лизинг" активно вовлечен во "все процессы, связанные с Superjet". "Мы очень активно вовлечены во все процессы, связанные с Superjet. На РИФ в Сочи подписали соглашение о том, что мы будем на базе Superjet развивать бизнес-авиацию. Я считаю, что это может быть очень перспективный проект, мы уже подходим к активной стадии реализации", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.