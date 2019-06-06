С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Компании ВЭБ-лизинг и "Курорты Северного Кавказа" договорились о сотрудничестве в сфере развития канатных дорог в качестве общественного транспорта, сообщает ВЭБ.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов развития систем общественного транспорта в регионах страны между компаниями было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума.

"С момента создания нашего дочернего предприятия — компании "Национальные канатные дороги" — мы идем по пути популяризации городских канатных дорог. Важно убедить, в том числе и городские администрации, что канатные дороги в городе — это не туристический аттракцион, а такой же общественный транспорт, как трамвай или метро", — сказал генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, канатные дороги меньше зависят от ландшафта и могут использоваться даже на сложных рельефах, они легко вписываются в плотную городскую застройку и обеспечивают высокую пропускную способность — даже выше стандартного автобусного маршрута.

"Финансирование транспортной инфраструктуры — одна из ключевых наших задач, закрепленных в стратегии развития до 2024 года", — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор АО "ВЭБ-лизинг" Артем Довлатов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.