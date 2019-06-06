С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. "ВЭБ-лизинг" видит перспективы в инвестициях в канатные дороги, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ зампред ВЭБа и глава компании Артём Довлатов.

Ранее "ВЭБ-лизинг" и "Курорты Северного Кавказа" на ПМЭФ договорились совместно развивать городские канатные дороги, как часть системы общественного транспорта России.

По словам Довлатова, трендами лизинговой отрасли кроме того становятся городские проекты, медицина, IT-сфера.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.