САРАТОВ, 7 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в четверг в рамках ПМЭФ обсудили возможное участие ТМХ в выпуске троллейбусов на заводе "Тролза" (город Энгельс), который приступил к сокращению штата и отправил работников в режим простоя, сообщила пресс-служба главы региона.

"Глава региона встретился с гендиректором компании "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой. Обсуждались вопросы оздоровления предприятия "Тролза", смены инвестора и участия в этом процессе компании "Трансмашхолдинг", — говорится в сообщении.

"Тролза" с 14 марта перевела 440 работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 работников, из них 142 будут сокращены до конца июня. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области (ЕР) Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз".

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускала вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.