ЯКУТСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Запуск первого пассажирского поезда со станции "Нижний Бестях" Якутии запланирован в июле этого года, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Тарасов.

Поселок Нижний Бестях находится на противоположном берегу реки Лена от города Якутск. С началом пассажирских железнодорожных перевозок из автовокзала Якутска до станции в Нижнем Бестяхе и обратно должен быть открыт регулярный автобусный маршрут.

Сегодня на уровне Росжелдора проводятся организационные мероприятия, по завершению которых пусковой комплекс Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях) будет введен в постоянную эксплуатацию.

"Двадцать июля состоится знаковое для нашей республики событие – запуск первого пассажирского поезда с железнодорожной станции "Нижний Бестях". Этот день войдет в историю как дата соединения столицы республики с железнодорожной сетью всей страны", — отметил Тарасов.

По словам министра, перерабатываемая мощность первого этапа пускового комплекса составит до 2 миллионов тонн в год.

"Пропускная способность железнодорожного вокзала – 100 пассажиров в сутки… Пополняется подвижной состав – приобретены один плацкартный и три купейных вагона, планируется дополнительно купить еще три плацкартных вагона у Крымской железной дороги", — рассказал министр.

Также чиновник сообщил, что поезда будут отправляться раз в два дня. В конце мая планируется открыть продажу проездных документов до станции "Нижний Бестях". С запуском регулярного пассажирского сообщения будет открыта касса по продаже железнодорожных билетов на вокзале станции "Нижний Бестях".

С открытием пассажирских ж/д перевозок якутяне ощутят значительную экономию средств. "По информации АК "Железные дороги Якутии", до Москвы можно будет уехать ориентировочно от 7800 (плацкарт) до 12900 рублей (купе). Это в два раза дешевле авиаперелета. От Нижнего Бестяха до Благовещенска – за 4700 рублей (купе), 2800 (плацкарт). До Нерюнгри — от 900 рублей (общий вагон с сидячими местами), 1500 (плацкарт), до 2400 рублей (купе). На пути до Томмота планируется 8-9 минутных остановок для удобства сельских жителей", — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что прибывший в августе 2018 года в честь памятной даты по маршруту "Москва-Нижний Бестях" первый пассажирский поезд показал, что в техническом плане железнодорожные пути Якутии готовы к осуществлению пассажирских перевозок до станции "Нижний-Бестях".