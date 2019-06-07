ХАБАРОВСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края будет докапитализирован в течение этого и следующего годов, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что вопрос докапитализации и загрузки АСЗ обсуждался с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным краевого правительства, объем необходимых дополнительных вливаний в ПАО "АСЗ" ранее оценивался в 10,5 миллиарда рублей, из которых сумма задолженности завода перед АО "ОСК" составляет 3,4 миллиарда рублей. Дополнительно в мае этого года краевые власти направили в Минпромторг России письмо с предложением увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 миллиарда рублей.

"Вопрос с источниками докапитализации решили. Один из них – это участие в госпрограмме судостроения. Сейчас просчитываем, сколько сможем докапитализировать в этом году, а сколько в следующем. Но однозначно, что это будет", — приводятся в сообщении слова Рахманова.

Рахманов отметил, что основная же часть финансирования для оздоровления предприятия поступит в следующем году.

Он также отметил, что в скором времени будет решен вопрос о переносе сроков сдачи паромов для Сахалина на 2020-2021 годы. Для этого со стороны заказчика необходимо дополнительное финансирование. Однако государственная транспортная лизинговая компания, которая выступает заказчиком строительства, отказывалась вкладывать дополнительные средства в достройку паромов.

"Я уверен, что мы найдем с ними понимание в этом вопросе. Тем более, что заказчик сам повлиял на принятие определенных решений, которые привели к отсрочке", — сказал Рахманов.

Ранее сообщалось, что завод строит два парома для сообщения острова Сахалин с материковой частью России. В декабре 2019 года оба парома планировалось передать заказчику. На необходимость увеличить сроки повлияли наложенные на ОСК санкции США и ЕС, а также кадровые вопросы.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.