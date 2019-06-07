С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что недоволен работой аэропорта Кургана и считает, что из него должны появиться новые рейсы.

"Планы очень простые – довести до собственника аэропорта требования, что они должны работать более эффективно, потому что один рейс в сутки в Москву и больше ничего – даже для такого небольшого города, как Курган, это слишком мало. Более того, те авиакомпании, которых мы отправляли к аэропортовому оператору, почему-то, к сожалению, не нашли с ним общего языка, что меня тоже заставляет насторожиться", — сообщил Шумков в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о планах развития аэропорта.

Он подчеркнул, что работа аэропорта Кургана его не устраивает.

"По нашей оценке, второй рейс на Москву, как минимум, оправдан. И, как минимум, два-три рейса на север Тюменской области оправданы. Туда ездят наши люди на работу. Это так называемый эконом-вариант, когда человек, вместо того, чтобы ехать на машине двое суток на работу в Новый Уренгой, может оказаться там через два часа, заплатив те же самые деньги, что он платит за бензин и питание – 2,5-3 тысячи рублей", — отметил глава региона.

Шумков намерен "искать инструмент, как людей побудить к диалогу", если собственники аэропорта "скажут, что им ничего не надо".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.