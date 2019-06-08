С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью РИА Новости рассказал, что сам часто ездит в поездах, в том числе на верхней полке в плацкарте.

"Когда у меня деловые поездки в пределах центральной части России, всегда езжу в поездах. И если перемещаюсь между точками в регионах. У нас была, например, сетевая школа инспекторов по безопасности в Воронеже. Я за полчаса до отправления купил билет в плацкарт, чтобы никто не знал заранее, что я в нем поеду. Поехал в обычном плацкартном вагоне на верхней полке", — рассказал Иванов в рамках ПМЭФ.

Он рассказал, что познакомился в плацкарте с пассажирами.

На вопрос, жаловались ли они ему, Иванов ответил: "Наоборот. Больше хвалят. Рассказывают, как меняются "Российские железные дороги", как комфортно им ездить в поездах. Есть, конечно, и замечания". Здесь, отметил он, многое зависит от того, что подвижной состав надо менять.

"Мы понимаем, что средний возраст подвижного состава 19 лет. Это много. Отношение людей во многом нам удалось поменять, но многое ещё предстоит сделать. Мы много работаем с проводниками и кассирами. Учим их, как правильно общаться с пассажирами, предугадывать их желания и делать так, чтобы поездка была комфортной", — добавил глава ФПК.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.