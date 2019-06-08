С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Переработанный мусор из поездов можно использовать для производства бумажных полотенец и упаковок для сувенирной продукции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

ФПК на форуме подписала два соглашения, в том числе с экологическим государственным оператором о раздельном сборе мусора.

"Считаем, что это в дальнейшем позволит нашу планету и нашу среду сделать чище. Конечно, следующим шагом мы обсуждаем использование материалов, которые появляются в результате переработки, для производства предметов, используемых в поездах дальнего следования", — рассказал Иванов.

"Это может быть от бумажных полотенец, которые можно делать из продуктов переработки, например, той же бумаги, до каких-то упаковок для сувенирной продукции", — предположил он.

ФПК, продолжил глава компании, идёт в сторону экологичности и старается везде, где есть такая возможность, применять технологии минимально загрязняющие окружающую среду и создающие минимальное количество мусора.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.