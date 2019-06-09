МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Противопожарная система в московском аэропорту "Шереметьево" сработала из-за задымившейся микроволновой печи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

СМИ ранее сообщили, что в одном из терминалов аэропорта ложно сработала противопожарная система. Оперативно отключить ее не получилось, на полу скопилось много воды. В пресс-службе авиагавани сообщили, что последствия срабатывания противопожарной системы полностью устранены.

"Причины установлены: в аптеке на первом этаже терминала B задымилась микроволновая печка, и в результате система сработала", — сказал собеседник агентства.