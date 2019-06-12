МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" с 12 июня начинает продажи универсала улучшенной проходимости Lada Granta Cross, минимальная стоимость новинки составляет 555 тысяч рублей, сообщает компания.

"Как и другие автомобили линейки Cross, Lada Granta Cross отличается контрастными стилевыми решениями и особыми настройками шасси. Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 миллиметров. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который не только предохраняет эмаль от повреждений на лёгком бездорожье, но и формирует стремительный и мощный силуэт автомобиля", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, специально под новинку создано 6 вариантов оригинальных комплектаций. Так, в стартовой версии автомобиль оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне, плюс, во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции.

"Lada Granta Cross является самым доступным автомобилем среди других Cross-версий Lada. Стоимость базовой комплектации Classic начинается с отметки 554 900 рублей. Такой автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач. Помимо климатической системы, в состав оснащения входит атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка", — поясняет "АвтоВАЗ".

В комплектации Comfort покупателям предлагается выбор из 3 вариантов компоновки двигателя и коробки передач — автомобиль с силовым агрегатом 1.6 литра 87 лошадиных сил и МКПП стоит от 578 тысяч рублей, версия со 106-сильным мотором и МКПП оценена в 593 тысячи рублей, а стоимость машины с двигателем 106 "лошадей" и роботизированной коробкой стартует от 618 тысяч рублей, приводит стоимость компания.

Lada Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe можно приобрести по цене от 619 до 644 тысяч рублей, в список стандартного оборудования входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники, говорится в сообщении.