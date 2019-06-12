ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн /ПРАЙМ/. Модернизация действующего пассажирского терминала завершена в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), его пропускная способность увеличена до 350 человек в час, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году главный аэропорт Камчатки вошёл в состав холдинга "Аэропорты регионов", который выступил инвестором модернизации действующей инфраструктуры авиагавани и строительства нового аэровокзального комплекса. Ввести объект в эксплуатацию планируется только в 2022 году. Поэтому компания решила пока модернизировать действующий терминал. В среду обновлённый аэровокзал был официально открыт.

"Мы давно ждали, что расширится зона вылета в старом аэровокзальном комплексе. Вот наконец-то радость к нам эта пришла… Пройдёт какое-то время, и это станет уютным и комфортным помещением и для пассажиров, и для камчатцев, и для тех, кто к нам приезжает, для гостей полуострова. Поэтому событие долгожданное, прямо надо сказать", — сказал во время открытия объекта губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

По данным властей, в обновленном здании установлены шесть дополнительных стоек регистрации, в итоге их общее число увеличено до 12. Также в четыре раза выросла зона досмотра, в 2,5 раза – стерильная зона, в которую попадают люди после прохождения досмотра. Общая площадь терминала выросла на 2,8 тысячи квадратных метров. Пропускная способность комплекса будет увеличена с 250 до 360 пассажиров в час.

"Мне кажется, что объективно инфраструктура действующего терминала нуждалась в изменениях до того, как мы построим новый терминал, поэтому было принято решение о том, что деньги нужно потратить, чтобы те два-три года, которые мы будем строить новый терминал, всё-таки как-то облегчить участь наших пассажиров… Мы с горестью наблюдаем, как происходит обслуживание и даже вводом этого терминала мы не решаем все проблемы", — сказал генеральный директор управляющей компании "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Вместе с тем он добавил, что сейчас все усилия компании сосредоточены на реализации проекта по строительству нового аэровокзального комплекса. По словам Чудновского, в апреле было завершено проектирование нового перрона, а в августе проект нового терминала будет направлен на государственную экспертизу.

Согласно проекту, новый пассажирский терминал будет площадью около 45 тысяч квадратных метров, там будут обслуживаться пассажиры внутрироссийских и международных рейсов. Терминал будет оборудован 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Его пропускная способность составит 1 миллион пассажиров в год. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр. Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта превысит 10 миллиардов рублей. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2022 году.