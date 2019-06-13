МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предполагающий создание условий для развития авиапарка российских гражданских воздушных судов на территории Калининградской области и Приморского края, сообщает пресс-служба кабмина.

"Реализация законопроекта позволит создать дополнительные условия, способствующие редомициляции (смене юрисдикции) компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края и будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России", — говорится в сообщении.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 10 июня на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.