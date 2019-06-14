МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час, соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса, пишет "Коммерсант".

По данным издания, "Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ подготовил проект нового стандарта, который установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах". В августе новый ГОСТ планируется утвердить, дополняется в сообщении.

Газета поясняет, что собственник дороги может повысить лимит скорости на ней со 110 до 130 километров в час. Такие участки есть пока у "Автодора" (госкомпания, курирующая платные дороги), добавляет издание. Это пять участков на трассе М4 и два на М11 (еще два планируется построить), уточняет "Коммерсант". Росавтодор рассматривает возможность увеличения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог, сообщает газета.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые. Прежде всего, на участке в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Здесь должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости", — пишет "Ъ".

По его данным, "Автодор" уже применяет такое правило на нескольких участках. Режим 130 километров в час может вводиться на всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, а при чрезмерной колейности или повышенной аварийности увеличенный скоростной режим отменяется, сообщает издание.

"Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки: если ширина обочины меньше 1,5 м, то каждые 3–5 километров, в зависимости от количества полос, на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метров шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Стандарт также рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метров до 3,5 метров для "выравнивания" скоростей движения транспорта", — излагает газета.

Газета также отмечает, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях действует во Франции, Дании и Германии. Однако с 1 июля 2018 года во Франции на автодорогах, не относящихся к магистралям, скорость была снижена с 90 до 80 километров в час. В Германии, известной своими автобанами с "безлимитными" скоростными режимами, количество таких дорог за последние годы сократилось.

Добавляется, что разработку стандарта ведут на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по поводу ограничений скорости. Власти Москвы настаивают на отмене "нештрафуемого" порога в 20 километров в час. Госдума и правительство говорят о ревизии действующих скоростных режимов, после которых можно вводить ограничения.