ВЛАДИВОСТОК, 15 июн /ПРАЙМ/. "Мазда Соллерс" приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке и начинает отгрузки продукции в Японию для нужд предприятий Mazda Motor Corporation, сообщает компания.

"Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР "Надеждинская", предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", — говорится в сообщении.

Готовясь к серийному производству, завод несколько месяцев проводил пуско-наладочные работы оборудования, пилотные партии продукции выпускали совместно российские и японские инженеры.

Первые тестовые партии двигателей прошли проверки в Японии. Все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.

Как отметил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, "полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна".