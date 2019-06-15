МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" включит дебошира с приземлившегося в Варшаве самолета Барселона-Москва в черный список и будет добиваться максимально жёсткого наказания с взысканием причиненного авиакомпании вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский в пятницу сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира.

"По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Дебошир будет включён в чёрный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел на рейсе SU2639, следовавшем из Барселоны в Москву, 14 июня 2019 года.

"Пассажир бизнес-класса, находясь на борту воздушного судна с внешними признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна. Своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета", — добавили в пресс-службе.

На устные и письменное предупреждения он не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и совершил посадку в "Шереметьево" в 19.40. Задержка вылета составила около двух часов.

В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Аэрофлот" неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят", — говорится в сообщении.

"Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни "черный список", ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки", — отметили в пресс-службе.