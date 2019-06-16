МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Один из моряков, госпитализированных после взрыва на танкере "ВФ Танкер-16" в махачкалинском порту, погиб, сообщается на сайте судоходной компании "Волжское пароходство".

В ночь на 11 июня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.

"Четыре человека погибли", — говорится в обновленном сообщении.