МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Рейс Милан — Москва, о неполадках у которого сообщали СМИ, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

"Самолет рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево", — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Как утверждали некоторые СМИ, у самолета сработал датчик разгерметизация.

Источник в авиакомпании сказал РИА Новости, что была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.

"(Была) зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха", — сказал источник.