ЯКУТСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП из-за неисправности рулевого управления, производится эвакуации воздушного судна, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Якутск".

Во вторник в городе Якутске произошла внештатная ситуация, связанная с авиарейсом АК "Якутия".

"Восемнадцатого июня в 7.05 (время местное) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Якутии", выполнявшего рейс 403 Якутск — Зырянка, на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы взлетно-посадочной полосы", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в аэропорту, на борту самолета находилось семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

"Производится эвакуация воздушного судна. Аэропорт "Якутск" заработает в штатном режиме в самое ближайшее время", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года транспортная прокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении АК "Якутия". По версии следствия, в декабре 2018 года Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Нерюнгри – Красноярск, при взлете задней частью фюзеляжа коснулся ВПП. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших не было. По данным прокуратуры, причиной происшествия стала неправильная рассадка пассажиров, из-за чего была нарушена центровка.