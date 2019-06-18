ВЛАДИВОСТОК, 18 июн /ПРАЙМ/. Закрытая в выходные из-за циклона паромная переправа между Сахалином и материком во вторник возобновила работу, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

Паромная переправа Холмск – Ванино закрылась в ночь на воскресенье. Дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" пережидали штормовую погоду в Татарском проливе на материковой стороне.

"В связи с улучшением метеоусловий с 00.05 18 июня 2019 года движение паромов возобновлено, переправа работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.