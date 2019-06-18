ЯКУТСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Шесть рейсов в аэропорту "Якутск" было задержано из-за эвакуации самолета авиакомпании "Якутия", выкатившегося за пределы ВПП, сообщает пресс-служба аэропорта.

В 7.05 по местному времени у самолета Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Якутск — Зырянка, возникла неисправность рулевого управления. Самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

"В 9.00 (местного времени) воздушное сообщение в аэропорту "Якутск" полностью возобновлено. Эвакуация воздушного судна, выкатившегося за пределы ВПП, произведена бригадой авиационно-технической базы авиакомпании "Якутия" при участии служб аэропорта "Якутск". Из-из авиационного происшествия было отложено отправление шести рейсов, в том числе одного по центральному направлению (Якутск — Москва — Сочи АК "Якутия") и пяти по местным. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1750 Москва Шереметьево — Якутск был перенаправлен в Мирный", — информирует пресс-служба.

Также в аэропорту добавили, что в 9.40 все задержанные на вылет рейсы выполнены. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1750 из Москвы ожидается в 10.45.