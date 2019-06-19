ЯКУТСК, 19 июн /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку обстоятельств, при которых самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По информации международного аэропорта "Якутск", 18 июня в 7.05 по местному времени у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Якутск — Зырянка, на старте возникла неисправность рулевого управления. Самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начата доследственная проверка по факту авиационного события с самолетом Ан-24… В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в следствии.

Ранее в авиакомпании "Якутия" сообщили, что над выявлением возможной неисправности самолета работает специальная комиссия.