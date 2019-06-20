ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании Utair, летевший в Тюмень, в четверг не смог приземлиться из-за грозы и вернулся в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.

Воздушное судно вылетело из екатеринбургского аэропорта Кольцово по расписанию, в 21.45 (19.45 мск) и долетело до Тюмени. Командир самолета объявил о подготовке к посадке и снижении самолета. При этом он попросил пассажиров ответственно отнестись к пристегиванию ремнями, так как посадка, по его словам, будет происходить в сложных метеоусловиях.

В итоге после долгих и безуспешных попыток посадить лайнер командир объявил пассажирам о том, что судно уходит на запасной аэродром в Екатеринбург.

"По погодным условиям мы следуем в Екатеринбург. Заправимся. Подождем, пока гроза пройдет, и вернемся обратно. Гроза долго не бывает", — сказал командир по громкой связи.

Самолет сел в Екатеринбурге в 23.50 (21.50 мск).

На борту судна находились несколько десятков пассажиров. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 22.55 (20.55 мск).