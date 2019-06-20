С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн /ПРАЙМ/. Компания Ford Sollers официально прекратила работу во Всеволожске Ленинградской области, рабочие покидают остановившее конвейер предприятие, только некоторые вспомогательные службы пока продолжат работу. С 24 июня администрация завода начнет выплаты уволенным сотрудникам компенсаций.

Ранее стало известно, что Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, завод в регионе будет работать до 20 июня, и на этом этапе произойдет добровольное сокращение сотрудников. Остальных ожидает плановое сокращение в сентябре. Максимальные выплаты получат работники со стажем более десяти лет. Большинство сотрудников выбрали добровольное увольнение с выплатой дополнительных компенсаций.

РАБОЧИЕ ЖАЛЕЮТ О ЗАКРЫТИИ ЗАВОДА

Вокруг огромного заводского здания царит тишина. Большинство цехов закрыты, зоны разгрузки пустуют, свет горит лишь в столовой. Десяток сотрудников в спецовках расположились на траве у входа, они ждут окончания последнего рабочего дня.

Около 17 часов рабочие отправляются к выходу, где неподалеку их ожидают большие автобусы служебной развозки.

"Уходить грустно, я проработал здесь 17 лет. Насколько помню, предлагали вакансии маляра, станочника. Но платят за работу на этих вакансиях гораздо меньше, чем на нашем заводе. Мои коллеги обращались на другие предприятия, но их не взяли. Некоторые из наших говорят, что им отказывали работодатели, как только узнавали, что они с завода Ford — из-за известности профсоюза", — рассказал РИА Новости рабочий конвейерной линии Александр.

Он предположил, что наниматели опасаются брать рабочих, умеющих бороться за свои права.

Работать на всеволожском заводе было комфортно, вспоминает собеседник агентства.

"У меня инвалидность, поэтому теперь будет очень сложно устроиться на работу. Здесь я чувствовал себя человеком, на предприятии действовала программа реабилитации инвалидов. Теперь встану на биржу труда", — говорит он.

Водитель погрузчика Михаил признался, что ему тоже жаль уходить, но в будущее он смотрит с оптимизмом.

"Я сюда ездил из Петербурга, там вакансий по моей специальности хватает. Трудоустраиваться сразу не буду, планирую отдохнуть", — говорит он.

Михаил проработал на заводе 16 лет. По его словам, давно уже настало время менять место работы. "Пора заняться чем-то новым. Да и ездить из Петербурга было далековато, но так как привык к работе и к коллективу, жил по накатанной", рассказывает он.

"Дальнейшее трудоустройство может стать проблемой для всех бывших рабочих возрастом за 40 лет. Потеря работы на заводе будет серьезной трудностью в первую очередь для жителей Ленинградской области", — считает председатель первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.

По его словам, большинство рабочих завода — люди старше 40. "Многие привыкли к стабильности. Среди рабочих большинство тех, кто сейчас переживает за будущую судьбу. Сегодня в профсоюзе мы обсудили ситуацию, будем ещё собираться в конце июня. Пока сложно прогнозировать дальнейшие действия профсоюза", — сказал собеседник.

ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ

"Наши службы занятости готовы трудоустроить всех, кто в этом нуждается, в том числе и, конечно, рабочих завода Ford", — сообщил РИА Новости председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.

По его словам, уже почти месяц — с 27 мая на территории ЗАО "Форд Мотор Компани" работает консультационный пункт службы занятости, где рабочим подбирают варианты трудоустройства с учетом образования, опыта работы и уровня заработной платы, организуют обучение и переподготовку.

Работники интересуются вакансиями водителя погрузчика, тракториста, инспектора отдела кадров, бухгалтера, начальника и контролера ОТК, инженера по охране труда, бригадира, оператора производственной линии, перечислил Брицун.

"Наибольший интерес вызывали вопросы о возможности переобучения за счет средств службы занятости, порядком постановки на учет на биржу труда, поддержкой малого предпринимательства", — рассказал чиновник.

По его словам, комитет по труду и занятости совместно с комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и "Форд Мотор Компани" в четверг провели занятие для работников, желающих открыть свое дело. "Семнадцать работников предприятия получили информацию об оказании государственных мер поддержки начинающим предпринимателям", — сообщил он.