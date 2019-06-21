ВЛАДИВОСТОК, 21 июн /ПРАЙМ/. Глава Чукотки Роман Копин в целях снижения авиатарифов предложил обнулить ставку аэропортовых сборов для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики, сообщает правительство региона.

Тему тарифов авиаперевозок подняли в ходе прямой линии президента Владимира Путина. В том числе были отмечены цены на авиабилеты в регионах ДФО, в частности Чукотки.

"Правительство округа ежегодно субсидирует региональные авиаперевозки и сдерживает рост тарифов, тем самым обеспечивая транспортную доступность населению. На более чем 86% направлений утвержденные тарифы составляют от 5 до 7 тысяч рублей. Несмотря на такую стоимость авиабилетов, считаю, что тариф может быть ниже, — сказал Копин.

При этом, по его словам, 30% от авиатарифа составляет стоимость топлива и его доставка, а также аэропортовые сборы. Требования к содержанию аэропортов и подготовке их к приему-выпуску самолетов, к обслуживанию пассажиров едины для всех аэропортов РФ.

"Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики и фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения, и нагрузка на региональный бюджет сократится", — добавил Копин.

Сегодня региональный перевозчик "ЧукотАвиа" связывает 36 городов, поселков и сел АО. Тарифы составляют от 9,5 до 93,8 тысячи рублей (рейс Анадырь – Беринговский – Мейныпильгыно – Хатырка – Беринговский – Окружной – Анадырь). На остальных направлениях — Анадырь – Певек, Анадырь – Лаврентия, Анадырь – Мыс Шмидта – 15-17 тысяч рублей.

Власти пытались привлечь в регион других авиаперевозчиков, но пока из-за высокой себестоимости полетов на российском Крайнем Севере туда никто не зашел.