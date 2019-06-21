МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал туроператорам и турагентам на время запрета перелетов в Грузию не продавать туда туристические путевки из РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии", — говорится в сообщении.

Путин своим указом с 8 июля 2019 года запретил авиакомпаниям РФ осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.