МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа, сообщила пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации… принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа", — говорится в тексте указа.