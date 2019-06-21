МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Указ президента РФ Владимира Путина относительно Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время запрета перелетов в Грузию не продавать туда туристические путевки из РФ, кабмин должен обеспечить возвращение в РФ временно находящихся в Грузии россиян.

"Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", — сказал Песков.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.