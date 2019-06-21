МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Указ президента РФ Владимира Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в эту страну, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля 2019 года запретил авиакомпаниям РФ осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, а также поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

"Именно до восьмого числа закончится срок большего числа туров, и российские граждане смогут вернуться домой", — сказал Песков.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.