МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Росавиация 22 июня проведет совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки авиасообщения с Грузией, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.

"Завтра утром Росавиация проведет совещание с авиакомпаниями по поводу авиасообщения с Грузией", — сказал собеседник агентства.