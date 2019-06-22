МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию, сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию. Эта мера принята в соответствии с указом президента Российской Федерации "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", — говорится в сообщении.

Авиакомпания прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

"С настоящего времени главные усилия "Аэрофлота" будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке", — добавили в пресс-службе.

"Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов", — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету.