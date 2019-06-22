МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Певец Сергей Пенкин подает в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб, рассказал РИА Новости помощник певца.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Пенкина не пустили на рейс Москва — Минводы, так как якобы он был сильно пьян. При этом, как писали СМИ, сам Пенкин заявил, что уехал из аэропорта, устав ожидать вылета, который был задержан на несколько часов.

"Сергей подает в суд на компанию Utair за причиненный ущерб", — сказал РИА Новости помощник певца.

В самой авиакомпании отвергли данные о сильной задержке рейса. "У "Ютэйр" не было многочасовых задержек рейса Москва — Минводы 21 июня", — сказала собеседница агентства.