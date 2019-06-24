КРАСНОЯРСК, 24 июн /ПРАЙМ/. Airbus 330 авиакомпании "Айфлай" из-за неисправности не вылетел в назначенное время из Новосибирска в турецкую Анталию, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Рейс 8325 Новосибирск — Анталия, авиакомпания "Айфлай". По плану вылет на 08.55 (04.55 мск), задержан до 17.30 (13.30 мск). Причина — неисправность воздушного судна. Тип воздушного судна Airbus 330", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на борту находились 324 пассажиров и десять членов экипажа.

"Пассажиры находятся в стерильной зоне. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Ожидается прибытие резервного воздушного судна", — сказала Горубнова.