МУРМАНСК, 24 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания Smartavia, которая выполняет пять рейсов в неделю в Грузию из Санкт-Петербурга, отменит их с 8 июля по указу президента РФ Владимира Путина, возврат билетов будет осуществляться в полном объеме и без штрафов, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.

"Авиакомпания Smartavia в настоящее время осуществляет четыре рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербург-Тбилиси и один рейс в неделю по маршруту Санкт-Петербург-Батуми. Все эти рейсы будут отменены с 8 июля 2019 года согласно указу президента РФ", — сообщил Аношкин.

Пока в авиакомпании не могут оперативно сообщить о том, сколько билетов уже продано на рейсы с 8 июля в Грузию, однако заверяют, что возврат средств за билеты будет осуществляться в полном объеме и без штрафных санкций.

"Для информирования пассажиров мы будем использовать все инструменты коммуникации для оповещения пассажиров, имеющих на руках билеты", — добавил представитель компании. В Smartavia проводят анализ того, как отразится запрет на пассажиропотоке.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.