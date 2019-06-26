МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

Госсовету предшествовал двухдневный семинар на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорском районе Подмосковья, где руководители регионов России рассмотрели ключевые вопросы развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ключевым дорожным проектом государства в текущем политическом цикле является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным Минтранса, в настоящее время завершается контрактация по объектам дорожной деятельности текущего года в рамках проекта. Так, на 19 июня контракты заключены на 5,5 тысячи объектов, что составляет 89,2% от количества, запланированного на 2019 год.