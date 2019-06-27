МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Шесть человек находятся в больнице после аварийной посадки самолета в Нижнеангарске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев 27 июня сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.

"Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы, 42 пассажира эвакуированы, из них один ребенок. Шесть человек в больнице", — сказала собеседница агентства, отметив, что информация о погибших уточняется.