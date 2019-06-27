КРАСНОЯРСК, 27 июн /ПРАЙМ/. Девятнадцать человек доставили в больницу после аварии самолета Ан-2 в Нижнеангарске, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС района.

"Двое погибли, 19 доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ЕДДС собирает информацию о пассажирах самолета.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев 27 июня сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, по его словам, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.