МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Российским кораблестроителям, которые 29 июня отмечают свой профессиональный праздник, в ближайшее десятилетие предстоит решить весьма амбициозную задачу. Крупнейшая корпорация отрасли — ОСК — по поручению президента РФ должна к 2030 году довести продажи гражданской продукции до паритета с военной — то есть до 250 миллиардов рублей, из которых 50-70 миллиардов рублей должны быть заработаны на экспортных рынках.

Возможности для этого у российских производителей есть, причем в самых современных сферах, рассказали РИА Новости в ОСК. Беспилотные суда, корабли, детали которых напечатаны на 3D-принтере, морские круизные лайнеры, по уровню оснащения не уступающие 5-звездочной гостинице и суда-"подзарядки" — все это сейчас либо уже строится в России, либо прорабатывается.

"Нам пока нелегко конкурировать с азиатскими верфями, которые привлекают клиентов низкой ценой", — признают в ОСК. Однако корпорация уже сейчас предлагает рынку рыболовные суда, которые дешевле норвежских и примерно равны по цене хорватским.

Корпорация видит потенциал, в том числе, в создании арктических танкеров с ледовым классом — аналогов "Кристофа де Маржери". После модернизации "Северная верфь" сможет строить близкие по размерам суда — до 250 метров. "Кстати, уже шла речь о перспективах строительства там судов транспортного обеспечения для перевозки сжиженного природного газа в Арктике. Хотя это предприятие пока и не занималось постройкой судов арктического класса, оно готово освоить новые технологии", — рассказали в ОСК.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Будущее гражданского судостроения – за беспилотниками, которые будут напоминать космические корабли. "Грузовые суда в перспективе станут безэкипажными. Они, скорее всего, действительно станут напоминать космические корабли – и внешне, и по сложности своего устройства: с наличием на борту совершенной системы навигации, управляемой искусственным интеллектом", — рассказали в ОСК.

Но чтобы беспилотники вышли в моря, океаны или реки, необходимы специальные "правила дорожного движения" для судов. "Пока и российская, и мировая морская инфраструктуры не готовы к масштабному использованию беспилотников — нет единых протоколов общения для безэкипажных судов с другими участниками судоходства. Начиная от того, что предписать делать системе, если она увидела в радиусе своего движения человека в воде, и заканчивая правилами взаимодействия с портовыми службами", — поясняют в компании.

В России "ПДД" для судов-беспилотников сейчас обсуждают на уровне министерств, и ОСК участвует в этом процессе, рассказали в корпорации. Правда, совсем человек из судоходства не исчезнет: оператор будет контролировать беспилотники с берега. На верфях же, полагают в ОСК, корабелов сменят роботы, а человеку останутся лишь функции контроля и управления.

В корпорации не исключают появления роботизированных судов для добычи твердых полезных ископаемых на дне Мирового океана. Разные страны пытались разработать такой подводный танкер еще в середине прошлого века, но тогда эти проекты были признаны экономически неэффективными.

"Сегодня, имея развитое атомное подводное судостроение, мы можем пересмотреть эти выводы. Тем более что идет интенсивное освоение Арктики, где подводные танкеры могли бы широко использоваться", — полагают в компании.

Пассажирские суда будущего тоже сложно будет даже называть судами в привычном нам понимании. "Скорее, это будут некие полностью автономные плавучие поселения, мини-города, которые смогут использовать для самообеспечения энергию Мирового океана", — говорят в ОСК.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ

Уход от тяжелых материалов и привычной корабелам стали и листового железа – еще один тренд современного судостроения. На заводах начинают применять облегченные, непотопляемые композитные материалы, в том числе сотовые, которые не подвержены коррозии и позволяют повысить срок службы судна.

Уже сегодня проводятся первые эксперименты по "распечатыванию" деталей гражданских судов и военных кораблей из титанового порошка на специальных 3D-принтерах. Кстати, принтеры, установленные не на заводах, а на самих судах и кораблях, позволят при необходимости произвести ремонт прямо в рейсе.

В будущем в России смогут строить принципиально новые типы судов. Например, бункеровщики, которые смогут заправлять морской транспорт нетрадиционными видами топлива, например, сжиженным природным газом и водородом, а также перезаряжать накопители энергии. Два конструкторских бюро ОСК уже занимаются разработкой проектов танкера и сухогруза "река-море" на СПГ. Для них рассматриваются разные варианты "экипировки".

Кроме того, в этом году на базе ОСК начато создание специального подразделения, которое займется проработкой дизайнерских решений, в том числе для круизных лайнеров, а также изготовлением мебели для судов и кораблей. Что касается внешнего вида судов, то одним из основных трендов здесь ОСК считает уклон в биодизайн.

Ставки в проработке дизайнерских решений корпорация делает на технологии "смешанной реальности" с использованием специальных очков, 3D-моделей. Вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный ранее говорил РИА Новости, что уже скоро заказчики смогут "погулять" по виртуальным судам. Корпорация, по его словам, уже думает о приобретении экзоскелетов для виртуального тестирования монтажа элементов судна.