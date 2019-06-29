МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
"Рейс уже разгрузили, проверка шла пять-десять минут, Роспотребнадзор каждый день такие делает", — сказал источник.
https://1prime.ru/transport/20190629/830117693.html