МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор сообщил, что проверка самолета из Батуми в аэропорту Домодедово не заняла более получаса.

Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.

"В целях предотвращения ввоза и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово осуществлялся досмотр воздушного судна рейсом Батуми — Москва "Уральских авиалиний", — сообщила пресс-служба ведомства.

Добавляется, что при досмотре был выявлен ребенок с температурой 38, специалисты вызвали на борт врача, который выставил диагноз фарингит. От госпитализации родители отказались.

"Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено. Общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что действия сотрудников Роспотребнадзора проводились в рамках Международных медико-санитарных правил.