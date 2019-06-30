КРАСНОЯРСК, 30 июн /ПРАЙМ/. Самолет, летевший из Японии в Польшу, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту города.

"Boeing летел из Японии в Польшу и сел в Красноярске, так как одному из пассажиров – мужчине около 40 лет — стало плохо. Его высадили и увезли в БСМП с семьей. Борт после дозаправки улетел далее к месту назначения", — сказал собеседник агентства.

Состояние пассажира уточняется.