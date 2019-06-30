Летевший из Японии в Польшу самолет сел в Красноярске из-за недомогания пассажира
КРАСНОЯРСК, 30 июн /ПРАЙМ/. Самолет, летевший из Японии в Польшу, совершил посадку в Красноярске из-за недомогания пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту города.
"Boeing летел из Японии в Польшу и сел в Красноярске, так как одному из пассажиров – мужчине около 40 лет — стало плохо. Его высадили и увезли в БСМП с семьей. Борт после дозаправки улетел далее к месту назначения", — сказал собеседник агентства.
Состояние пассажира уточняется.
https://1prime.ru/transport/20190630/830118204.html